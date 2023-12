VIDÉO – "Plus belle la vie" dit au revoir au quartier du Mistral dans sa première bande-annonce

À moins d’une semaine de son retour évènement sur TF1, le feuilleton continue de se dévoiler. Des extraits inédits en disent plus sur l’intrigue qui permettra aux Mistraliens de définitivement tourner la page. Rendez-vous lundi 8 janvier à 13h40 pour découvrir le premier épisode.

Elle a les honneurs des premiers mots de la bande-annonce. "Figurez-vous qu’avant, le bar du Mistral se trouvait place du Mistral. C’était le rendez-vous de tout le quartier. Et puis, tout a disparu", explique Mirta Torres (Sylvie Flepp), personnage emblématique de Plus belle la vie, qui fera son retour dans la suite du feuilleton diffusée sur TF1 dès le lundi 8 janvier. Les héros nés sur France 3 pendant près de 20 ans ont été contraints de déménager après des effondrements qui ont détruit leur cocon précédent. Sans faire aucune victime, précise la production.

Tel est le point de départ de Plus belle la vie, encore plus belle, qui démarre non loin de là où tout a commencé, toujours dans le Panier fictif de Marseille. En hommage à leur père décédé, Thomas (Laurent Kérusoré) et Kilian (Tim Rousseau) s’unissent à leur amie Barbara (Léa François) pour ouvrir le Mistral, leur nouveau bar au nom plein de nostalgie. La bande-annonce voit les habitants, personnages déjà connus et nouveaux visages, se préparer pour la soirée d’inauguration qui ne se passera pas tout à fait comme prévu. L’un des convives va s’écrouler à la suite d’une possible intoxication qui va vite susciter la paranoïa chez tout le monde.

Erreur en cuisine ou empoisonnement délibéré ? La police va mener l’enquête. Ça tombe bien, le commissariat est installé sur la même place que le bar. Un "nouveau terrain de jeu" pour les acteurs que le public découvrira juste après le 13H à la rentrée.