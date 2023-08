"Heartstopper", "Cruel Summer"… Les ados ne prennent pas de vacances sur les plateformes

Quand Alex rencontre Henry lors d’un mariage royal à Londres, la cérémonie vire à la catastrophe diplomatique. Car le premier est le fils de la présidente des États-Unis, le second est l’héritier du trône d’Angleterre. Contraints de passer du temps ensemble face caméra pour calmer les médias, les deux jeunes hommes vont finir par tomber amoureux. Cette romance LGBT+ est d’autant plus attendue qu’elle est l’adaptation du best-seller Red, White & Royal Blue - My Dear F**ing Prince de Casey McQuisto.

C’est pour qui ? Les fans de romance mouvementée et de comédie qui retrouveront Taylor Zakhar Perez (The Kissing Booth 2 et 3) et Nicholas Galitzine (Nos cœurs meurtris, la sensation de l'été dernier sur Netflix). TF1info n’a pas encore pu visionner ce film.

C’est quand ? Le 11 août sur Prime Video.