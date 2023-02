"Salade grecque", la suite de "L'Auberge espagnole", se dégustera en avril sur Prime Video

La coloc’ de Barcelone se trouve cette fois à Athènes, où Tom (Aliocha Schneider) et Mia (Meghan Northam) ont hérité d’un immeuble après la mort de leur grand-père. Le frère et la sœur sont à l’image de leurs parents Xavier et Wendy (Romain Duris et Kelly Reilly, de retour). Aussi différents que complémentaires. Lui, "jeune startuper formé à New York" de 26 ans, découvre que sa cadette de 22 ans ne suit pas sagement ses études en Erasmus mais est "une activiste rebelle qui ment à toute la famille". Alors forcément, le vivre-ensemble ne va pas être évident à gérer…