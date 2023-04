Sexe, immigration, avortement… Le pape François face aux jeunes sur Disney+

Ils viennent d’Espagne, d’Argentine, des États-Unis ou encore du Sénégal. Dix jeunes hispanophones âgés de 20 à 25 ans s’entretiennent avec le souverain pontife dans "Conversation avec le pape", un documentaire étonnant disponible depuis le 5 avril sur Disney+. Filmé par les réalisateurs Jordi Evol et Marius Sanchez en juin 2022 au Pigneto, un quartier branché de Rome, cet échange de plus d’une heure se révèle bien plus incisif et édifiant que la plupart des entretiens journalistiques. Le fait que tous parlent la même langue y contribue sans doute. Le casting aussi puisque les convictions des uns et des autres génèrent quelques échanges tendus auxquels le Saint-Père assiste avec un mélange de bienveillance et de perplexité.

Interrogé sur la crise des migrants par Khadim, un jeune Espagnol d’origine sénégalaise, le pape François se montre sévère à l’égard des pays membres de l’Union européenne, estimant que "le colonialisme est encore tapi derrière une politique migratoire immature". Pour lui, "les migrants devraient être accueillis, accompagnés, encouragés et intégrés". Tout en condamnant, les trafics, il dénonce la double peine dont sont victimes, selon lui, les populations venant du continent africain. "Si vous venez d’Ukraine, vous êtes mieux accueilli et avec plus de bienveillance. Mais si vous venez d’Afrique, vous êtes rejetés et ils trouvent tous les moyens pour vous renvoyer", regrette-t-il.