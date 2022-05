Sexion d'assaut : ils font chanter toutes les générations

Le plaisir de se retrouver sur scène se ressent aussi dans leur bus de tournée. Dix ans plus tard, la bonne ambiance est toujours présente entre Gims et sa bande. Les habitudes n'ont pas changé et les sourires non plus. Depuis ses débuts, le groupe parisien a vendu plus d'un million d'albums. "Le public vient pour se rappeler des bons moments et nous aussi finalement. Donc, c'est un rendez-vous naturel", rapporte Gims, membre de Sexion d'assaut.