De l'adoption de la loi Veil autorisant l'avortement à l'élection de Simone Veil à la présidence du Parlement européen, "Simone, le voyage du siècle" reproduit quasiment à l'identique des scènes historiques. Il s'agit à la fois d'un défi cinématographique et un rôle complexe. Elsa Zylberstein, l'actrice, a travaillé son personnage pendant un an avant le tournage. "Je savais qu'il fallait que je l'incarne, que je devienne elle. Je m'étais mis la barre très haute dans la tête et pour elle, je m'étais dit qu'il faut que je devienne cette femme", précise-t-elle.