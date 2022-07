VIDÉO - "Simone, le voyage du siècle" : et Elsa Zylberstein devint Simone Veil

Si elle a parlé de son idée à Simone Veil, elle préfère "garder sa réponse pour elle". "Après sa mort, tout s’est enchaîné très vite. J’ai rencontré mon producteur, qui m’a demandé si j’avais un nom en tête pour le réaliser. J’ai appelé Olivier Dahan, car ça ne pouvait être que lui, qui a tout de suite accepté", poursuit-elle. Plus qu’une interprétation, Elsa Zylberstein a voulu "disparaître et devenir Simone". Elle dit avoir "travaillé le rôle pendant un an", allant jusqu’à s’approprier sa voix et à prendre huit kilos. "Tout le monde pensait que j’étais enceinte", s’amuse-t-elle. Elle a lu, beaucoup, visionné des heures d’archives et s’est entretenue avec "ceux et celle qui l’ont connue". "Une phrase, une anecdote, un simple mot me nourrissait", dit-elle. Elle s’est aussi rendue à Auschwitz, où l’ancienne ministre de la Santé a été déportée pendant la Seconde Guerre mondiale.