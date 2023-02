Six mois après avoir survécu à une attaque au couteau, Salman Rushdie publie un nouveau roman

Sa terrible agression, le 12 août dernier, a fait les gros titres de l’actualité. Six mois après avoir été poignardé alors qu’il s’apprêtait à prendre la parole lors d’une conférence dans l’État de New York, Salman Rushdie fait son retour cette semaine en librairies aux États-Unis et au Royaume-Uni avec un nouveau roman. Intitulé Victory City, il ne sera disponible en France qu'en septembre prochain chez Actes Sud.

Encore convalescent, l’écrivain américano-britannique d’origine indienne ne prendra pas la parole dans les médias dans les semaines qui viennent, affirme Andrew Wylie, son agent. "Il a perdu la vue d'un œil, il a eu trois blessures graves au cou. Il est handicapé d'une main car les nerfs de son bras ont été sectionnés. Et il a environ 15 autres blessures à la poitrine et au torse", avait déclaré ce dernier en octobre dans El Pais.