Sondages en berne, manifestation… Le couronnement de Charles III agace beaucoup au Royaume-Uni

En se baladant les rues de Londres, difficile d’imaginer que la ville accueillera dans trois semaines un évènement inédit depuis 70 ans. Alors que dès la mi-mai l’an dernier, la capitale anglaise s’était parée de drapeaux violets à l’effigie d’Elizabeth II pour son jubilé de platine début juin, rien ne fait signe vers le couronnement de Charles III. Ce n’est qu’une fois sur le Mall, la longue avenue qui mène jusqu’à Buckingham Palace, que se déploient de larges Union Jack accrochés à des poteaux surmontés de couronnes.

Dans les boutiques de souvenirs aussi, Charles III peine à se faire une place face à sa mère encore omniprésente sur les tasses, torchons et autres magnets. Même dans le magasin très officiel du palais, les goodies à l’effigie du couronnement sont bien moindres que ceux dévoilés pour le jubilé. Même si les vendeurs tentent de nous convaincre du contraire. Le nouveau roi d’Angleterre ferait-il profil bas ? En annonçant la date de son couronnement, le souverain avait promis un évènement plus sobre et plus moderne que celui d’Elizabeth II en 1953.