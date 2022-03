Sortie ciné : Marcel Pagnol et "Le temps des secrets"

Aux premières adaptations, il y avait des souvenirs de Marcel Pagnol : "La Gloire de mon père" et "Le Château de ma mère". En revanche, le casting a été renouvelé. Léo Campion, douze ans, incarne Marcel et a bien conscience de ne pas vivre à la même époque que lui. Les souvenirs d'enfance de l'écrivain forment encore aujourd'hui l'un des plus beaux récits d'apprentissage. "Il parle tellement bien de l'enfance que je me suis retrouvé, je me suis identifié au personnage, à Marcel. Pour moi, son père, c'est une grande figure républicaine", confie l'acteur Guillaume de Tonquédec.