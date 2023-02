"Slava Ukraini" : l'hommage de Bernard-Henri Lévy à la résistance des Ukrainiens

Pour lui, les grands-mères sont comme les soldats. Des héros qui, chacun à leur manière, défendent leur pays, et plus encore. "Poutine ne cesse de dire que son ennemi, c’est l’Europe, l’Occident en général et l’Europe en particulier. Notre manière de vivre", dit-il. Voilà pourquoi il s’engage. Bernard-Henri Lévy estime que la place de la France est aux côtés de ces Ukrainiens qui résistent maintenant depuis bientôt un an.