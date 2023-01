Omar Sy : son hommage aux tirailleurs sénégalais

En 1914, le Sénégal est une colonie française. Un père et son fils sont envoyés de force au front. Omar Sy, acteur mais aussi producteur du film Tirailleurs, en salles ce mercredi 4 janvier, tenait à donner un visage à ces soldats sénégalais à peine évoqués dans les manuels scolaires. "C'est important d'avoir le récit de notre Histoire avec toutes les mémoires, explique-t-il dans le reportage du 20H de TF1 ci-dessus. On ne peut en occulter aucune, et ça ne veut pas dire, quand on raconte une nouvelle mémoire, qu'on efface les précédentes : c'est la somme de toutes ces mémoires qui fait notre Histoire."