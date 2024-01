Sous les ors de la Coupole : un voyage gourmand

DOCUMENT – La qualité des produits est digne de restaurant gastronomique, alliés à la simplicité généreuse de la cuisine de brasserie. C'est la recette du succès de la Coupole, un retour en grâce après une période de vaches maigres.

La Coupole, une institution parisienne créée en 1927, était au bord de la faillite. Elle renaît après son rachat en 2017 par un géant de la restauration qui a mis en place une nouvelle carte, un nouveau tarif et un concept à la mode : jouer avec l’histoire du lieu les années folles, dans un quartier qui fût le centre des nuits parisiennes.

Montparnasse est un quartier d'affaires et de loisir. C'est le quartier des brasseries, tout mythique, toutes concurrentes. La Coupole est la plus grande et la plus fréquentée, avec ses 500 couverts par jour. Elle est le plus grand restaurant d'huîtres de Paris. Les coquillages représentent 20% des ventes.

Chaque mois, Pierre Daridan, le directeur de la Coupole, dépense 250 000 euros, juste pour la nourriture. Le loyer mensuel est de 100 000 euros supplémentaires. Pour redresser la brasserie, il faudrait un millier de couverts chaque jour comme à la grande époque des années 30.

