VIDÉO - "On a commencé ensemble, on termine ensemble" : l’ultime duo d’Héléna et Pierre à la "Star Ac'"

Les deux meilleurs amis au Château ont conclu leur demi-finale par une émouvante prestation ce samedi 27 janvier. Un dernier duo avec une reprise de la chanson "Une nuit sur son épaule", le tube de Véronique Sanson. La séquence est à retrouver en vidéo sur TF1+.

La loi du jeu a fini par les séparer. Mais il y a bien quelque chose que la "Star Academy" ne pourra pas leur enlever, c’est leur connexion artistique. Héléna et Pierre ont fait leurs derniers pas dans l’émission comme ils ont fait les premiers. Côte à côte. "On a commencé ensemble, on termine ensemble", a déclaré la jeune Belge de 21 ans à l’issue de leur ultime duo avec son camarade du même âge lors de la deuxième demi-finale ce samedi 27 janvier.

Ils se retrouveront sur la tournée

Complices comme jamais, les deux chanteurs ont repris "Une nuit sur son épaule" de Véronique Sanson. Une mise en scène à la fois sobre et chaleureuse, à l’image de ce binôme qui s’est trouvé dès le départ. Alors que certains élèves ont eu droit à un solo lors du tout premier prime, eux avaient partagé la scène pour reprendre une chanson très difficile. Leur interprétation de "Shallow", titre de Lady Gaga et Bradley Cooper, a touché professeurs et téléspectateurs en plein cœur.

Au fil des semaines, Héléna et Pierre ont forgé une solide amitié qui a fasciné les internautes curieux d’en savoir plus. Les deux chanteurs en auront joué jusqu’au bout, s’amusant des rumeurs les disant amoureux. La fin de la saison, qui se clôturera samedi prochain par la victoire de Pierre ou Julien, ne sonne pas celle de "Pihéléna", comme les a appelés le directeur Michael Goldman. Avec cinq autres de leurs amis, ils iront à la rencontre du public dès le 9 mars pour une grande tournée de 68 dates qui les mènera jusqu’à Bercy. Le début de leur vie d’artiste loin du Château.