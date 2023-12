VIDÉO - "Star Academy" : la petite amie de Julien le surprend en direct pour des retrouvailles émouvantes

Troisième de la classe cette semaine, Julien ne s’attendait pas à voir débarquer Amélie sur scène ce samedi 30 décembre. Sa compagne, à qui il téléphone régulièrement au Château, s’est invitée au moment d’un tableau sur la bande originale de "La Boum". L’occasion de danser un slow impromptu avec celui qui fait battre son cœur.

Si vous pensiez que voir Nikos Aliagas se transformer en DJ pour lancer la séquence était le moment le plus inattendu de la soirée, vous aviez tort. Car quelques secondes plus tard, Julien a reçu un cadeau qu’il attendait depuis longtemps ce samedi 30 décembre à la "Star Academy". Alors qu’il interprétait "Reality", extrait de la bande originale du film La Boum, avec Axel et Pierre, il a vu apparaître sa petite amie Amélie. Les amoureux ont fini la chanson en partageant un slow, échangeant même un baiser qui a fait hurler le public.

Les téléspectateurs les plus assidus de la "Star Academy" savent que c’est à Amélie que Julien réserve la majorité du temps sa minute de téléphone. Le couple ne s’était pas vu depuis le début de l’émission. "C’est très particulier de le voir après deux mois à le voir sur l’écran. C’est vrai que Ju est peu à l’aise en danse donc ça m’a fait un peu bizarre quand on m’a dit ça", sourit la jeune femme. "Mais c’était très très fort, merci beaucoup pour ça. On est très fier de toi", conclut-elle avant de poursuivre ces retrouvailles en coulisses.

Julien est revenu quelques minutes plus tard pour chanter "La Goffa Lolita" avec La Petite Culotte, visiblement transcendé par la présence de sa compagne. Signe que l’amour donne des ailes.