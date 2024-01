VIDÉO - Star Academy : contraint de désigner son adversaire en demi-finale, Pierre choisit Héléna

C'est une nouvelle règle qui a bouleversé la fin de la soirée des académiciens et du public de la Star Academy. Ce samedi, Pierre a dû désigner son adversaire pour la demi-finale. Le jeune homme a décidé de se mesurer à Héléna.

Il ne s'y attendait pas. Nous non plus. Ce samedi soir, sur le plateau de la "Star Academy", Nikos a annoncé une nouvelle règle à Pierre. Ce sera au jeune homme, immunisé lors de ce prime, de désigner son camarade-adversaire à l'issue du vote du public. Un choix cornélien !

Afin de l'aider, les quatre nommés ont chanté pour Pierre "Je vais t'aimer", de Michel Sardou. Et ils se sont tous surpassés. Après l'élimination de Lénie, la benjamine de la compétition, nommée ce soir pour la première fois de l'aventure, Pierre a donc décidé de choisir Héléna.

Je me suis demandé avec qui j'aimerais passer un dernier moment sur scène Pierre

"J'ai beaucoup hésité entre vous deux les gars, mais je me suis demandé avec qui j'aimerais passer un dernier moment sur scène et faire des duos, de la musique", s'est justifié Pierre qui n'a pas voulu penser en termes de stratégie. "N'importe quel choix aurait été compliqué à faire. Mais vu comme ça, c'est plaisant. On sait que nos voix matchent bien", a estimé Héléna, bonne joueuse.

Julien et Axel seront quant à eux face à face pour la première demi-finale qui se déroulera la semaine prochaine. "On ne fera pas la finale ensemble, mais la demi-finale et c'est déjà beau d'être arrivé jusque-là", a réagi Axel.