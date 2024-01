VIDÉO - "Star Academy" : les adieux déchirants de Lénie à ses camarades en coulisses

Ce samedi, la benjamine de la compétition a été éliminée aux portes de la demi-finale. Sous le choc, elle a eu beaucoup de mal à reprendre ses esprits. Alors que ses camarades se dirigeaient vers le bus, elle est venue les saluer en pleurs.

Son élimination a été un grand choc. Ce samedi, Lénie a été éliminée aux portes de la demi-finale de la "Star Academy". Âgée d'à peine 18 ans, la benjamine de la compétition n'a pas été sauvée par le public qui lui a préféré Héléna, Julien et Axel. Nommé pour la première fois depuis le début de l'émission, la bonne élève de cette promotion a eu du mal à reprendre ses esprits.

Alors que ses camardes se dirigeaient vers le bus, elle est venue les saluer une dernière fois. "Ne vous en faites pas, donnez tout", a lancé Lénie avant de fondre en larmes. "Je vous aime fort", a-t-elle articulé entre deux sanglots. "On t'aime fort ma Lénie, ton parcours est fou", lui ont rétorqué ses camarades très touchés eux aussi.

Lénie c'était notre star, on la voyait tous en finale Héléna

Bouleversée, Héléna admet avoir eu "le cœur brisé" par cette élimination. "Lénie c'était notre star, on la voyait tous en finale. Si je ne doutais pas pour quelqu'un, c'était bien pour elle. Je suis hyper étonnée, ça me fait mal au cœur", a réagi la jeune femme qui a salué le parcours de la benjamine de l'émission. "Pour moi, c'est elle la gagnante de cette Star Ac".

La soirée aura été pleine de surprises pour les académiciens. À commencer par Pierre, immunisé durant ce prime, mais qui a été contraint de désigner son adversaire en demi-finale, au regard d'une nouvelle règle annoncée par Nikos en fin d'émission.

Le jeune homme a choisi Héléna. "Je me suis demandé avec qui j'aimerais passer un dernier moment sur scène et faire des duos, de la musique", s'est justifié Pierre qui n'a pas voulu penser en termes de stratégie. Julien et Axel seront quant à eux face à face pour la première demi-finale qui se déroulera la semaine prochaine. "On ne fera pas la finale ensemble, mais la demi-finale. Et c'est déjà beau d'être arrivé jusque-là", a réagi Axel.