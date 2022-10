VIDÉO - Star Academy : Anisha, première de la promotion, offre un duo magique avec Lewis Capaldi

Tous les candidats rêvaient de chanter avec lui. C'est Anisha qui a eu la chance de partager la scène avec Lewis Capaldi, le chanteur et musicien star écossais de 26 ans. Ensemble, ils ont repris son tube Someone you loved. Un duo magique, qui a mis tout le monde d'accord. "J'ai pas les mots, c'est impressionnant, c'est au-delà de mes rêves", a lancé la candidate à la fin de la prestation. "Elle a une voix incroyable et c'est une jeune fille adorable. Elle a beaucoup de talent", a estimé de son côté Lewis Capaldi.

Depuis le début de l'aventure, Anisha fait figure de grande favorite. La jeune chanteuse originaire de Madagascar avait déjà bouleversé les téléspectateurs dès son premier prime en reprenant Je suis malade, de Serge Lama. Très discrète, elle a également ébloui des professeurs lors des premières évaluations.