VIDÉO – Star Academy : Axel, en larmes, reçoit la visite inattendue de son père

Axel a eu la surprise de voir débarquer son père sur le plateau de la Star Academy lors du prime samedi soir. Un joli cadeau pour le candidat, qui confiait la semaine dernière avoir du mal à assumer son homosexualité auprès de lui. Hasard ou pas, le jeune homme a rendu sa copie la plus maîtrisée depuis le début de la saison.

C’était le moment le plus touchant d’un prime riche en émotions. À la veille de Noël, Axel a eu la surprise de recevoir la visite en plateau de son père, Xavier. "Je suis super heureux pour lui, il vit son rêve", a expliqué ce dernier à Nikos. "Depuis tout petit, il chante dans sa chambre. Il a toujours su ce qu’il voulait faire avant nous".

Si ces retrouvailles ont tiré les larmes d’Axel, c’est sans doute en raison de son histoire familiale douloureuse. Dans son portrait, le jeune homme expliquait en effet qu’après la séparation de ses parents, lui et sa sœur avaient dû prendre en charge des plus jeunes fratries pendant quelques temps.

La semaine dernière, Axel avait avoué à Michael Goldman avoir encore du mal à assumer son homosexualité dans sa vie quotidienne. Et auprès son père en particulier. "Je sais que quand je vais rentrer chez moi, je ne vais pas pouvoir le regarder dans les yeux", avait-il confié.

"Quand j’étais plus jeune, j’avais toujours cette vocation, cette voix en moi qui criait", a expliqué Axel à Nikos samedi soir. "C’était ça que je voulais faire ma vie parce que je ressentais les choses." La présence de son père samedi soir l’a-t-elle aidé à se dépasser ?

Toujours est-il que le candidat a livré de l’une de ses plus belles copies de la saison. Un duo émouvant avec Emma Daumas sur Je suis malade. Puis un autre encore plus fort avec sa prof de chant Lucie Bernardoni sur "Et maintenant" de Gilbert Bécaud, en hommage à Grégory Lemarchal.

Star Academy 2023 - Quelle émotion ! Axel et Lucie reprennent un titre chanté par Grégory Lemarchal, 19 ans plus tôt Source : Star Academy

À l’issue de la soirée, Axel a hérité de la deuxième place du classement derrière Lénie, une jolie revanche après une semaine difficile au Château. Et de quoi aborder avec sérénité les prochaines évaluations puisque les points du prime compteront pour 50% de la note finale.