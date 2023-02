"Hey man" : Adeline Toniutti transforme son exercice de chant de la Star Academy en single

"Je ferai d’une vocalise un refrain, et si c’était ça mon destin ?", chante-t-elle dans un mélange de français et d’anglais, martelant dans la langue de Shakespeare que oui, elle se sent heureuse. Prolongement de son aventure dans la "Star Academy", cette chanson est aussi pour Adeline Toniutti une revanche sur son parcours personnel qu’elle évoque d’ailleurs dans son morceau. "J’en ai gardé des marques pour me souvenir que prendre des claques, c’est pour mieux rebondir", clame-t-elle dans "Hey man".