Star Academy : le marathon d’évaluations débute par une grosse surprise

Les cinq derniers candidats en lice à la Star Academy s'affrontent cette semaine lors d'un marathon de trois évaluations. La première ? Une improvisation de théâtre concoctée par le professeur Pierre de Brauer. À ce petit jeu, c'est l'un des meilleurs élèves de la semaine passée qui a été éliminé prématurément.

Ils ne sont plus que cinq. Pour sauver leur place à la Star Academy, Lénie, Julien, Axel, Héléna et Pierre sont soumis cette semaine à non pas une mais trois évaluations. Un marathon de théâtre, de danse et de chant qui a débuté lundi par une épreuve d’improvisation sanctionnée par une première élimination. Le principe ? Tirer au sort une situation donnée, pimentée par une contrainte et un rebondissement.

Sous le regard du professeur Pierre de Brauer et de Michael Goldman, Julien a un candidat de jeu télé en quête de 100.000 euros, Héléna une babysitter débordée par trois bambins hyperactifs, Axel, un amoureux dont le picnic romantique vire à la catastrophe, Lénie une jeune femme coincée dans un ascenseur avec son ex et Pierre un supporter de foot qui renoue avec son demi-frère pendant la finale de la Coupe du monde de foot. Vous auriez pris quoi ?

L'enjeu ? Un ticket pour la demi-finale

À ce petit jeu, c’est clairement Julien qui va se retrouver le plus en difficulté en enchaînant les blancs tandis que ses camarades se montrent nettement plus inspirés. En particulier Lénie qui, malgré ses craintes initiales, prouve qu'elle est décidément douée dans tous les domaines. À l’annonce du verdict par Michael, Julien n’est qu’à moitié surpris. Mais c’est un véritable coup dur et une surprise pour le candidat immunisé lors du prime samedi dernier.

"Je suis frustré, je suis en colère", avoue-t-il aux caméras de l’émission. "Ça me saoule parce que je me dis qu’il y avait trois évals à faire et je ne passe même pas la première. Je voulais montrer que j’allais me battre pour arriver en demi-finale. Et j’ai l’impression que je me suis déjà tiré une balle dans le pied avant même que le vote ait commencé. Je suis dégoûté."

Le regard noir, Julien quitte ses camarades et gamberge dans le hall du Château. Après avoir attrapé un CD qui traîne, il le fait claquer entre ses paumes… et s’ouvre la main. En sang, il fonce vers le lavabo. "Je suis un guignol. Mais quel abruti, c’est ridicule !", soupire-t-il alors que ses camarades viennent le rejoindre pour tenter de le consoler.

Sans lui, Lénie, Axel, Héléna vont donc poursuivre leur marathon par une épreuve de danse qui sanctionnera l’un ou l’une d’entre eux. Les trois derniers se disputeront la seule immunité de la semaine lors d’une épreuve de chant. À la clé : un billet aller direct pour la demi-finale.