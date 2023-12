"Star Academy" : Michael Goldman sort un sacré cadeau de son chapeau après les évaluations

Les 7 derniers candidats en lice à la "Star Academy" se frottaient aux tubes des anciens gagnants de l'émission cette semaine. Des évaluations réalisées en présence de trois anciens profs emblématique de l'émission de TF1. Après avoir annoncé les noms des trois élèves nommés pour le prime, Michael Goldman leur a fait une drôle de surprise.

Nostalgie, quand tu nous tiens ! À la veille des fêtes de Noël, la Star Academy a choisi de se replonger dans son glorieux passé en convoquant trois profs mythiques pour évaluer les sept candidats encore en lice. Un peu perdus dans les jardins du Château, la prof de chant Armande Altaï, le prof de théâtre Oscar Sisto et le prof de danse Kamel Ouali sont accueillis sous les applaudissements par Michael Goldman et leurs successeurs.

Dans le prolongement du thème de la semaine, les élèves devaient présenter au choix une chanson de l’un des quatre premiers vainqueurs de l’émission : "J’attends l’amour" de Jenifer, "Cassé" de Nolwenn Leroy, "La Ceinture" d’Elodie Frégé ou "Écris l’histoire" du regretté Grégory Lemarchal. En bonus : une chorégraphie de Malika Benjelloun réalisée en deux groupes.

Si t’as plus envie, rentre à la maison ! Kamel Ouali à propos de Djebril

Djebril est le premier candidat à se présenter face à la dream team. "Je m’excuse d’avance, ce sera mon évaluation la moins qualitative", explique d’emblée le candidat qui a eu toutes les peines du monde à apprendre les paroles de la chanson de Grégory Lemarchal. "J’ai perdu le plaisir de chanter. Je comprendrai la sentence, quoi qu’il arrive", ajoute l’élève qui a confié son spleen à Malika Benjelloun en début de semaine.

Face à cette attitude défaitiste, les profs ont des réactions contrastées. Si Armande Altaï regrette un manque de maitrise sur les aigus, elle se dit "bluffé" et même "séduite". Pour Michael, "c’est une de ses meilleures évaluations sur le plan vocal. Or, il est venu comme s’il voulait partir". Plus cash, Kamel nous rappelle qu’il a le sens de la punchline : "Si t’as plus envie, rentre à la maison".

Star Academy 2023 - Les profs choqués : Djebril se sabote complètement avant son éval Source : Star Academy

En reprenant Cassé de Nolwenn, Héléna fait vibrer les profs. "Sa voix veloutée m’a beaucoup plu", savoure Oscar Sisto. "Elle a bien bataillé, mais j’entends les problèmes de respiration", tempère Armande. "Elle ne tenait pas assez les notes du refrain", complète Adeline. "Or si tu ne pousses pas les notes, tu passes un peu à côté de la chanson. Mais c’est une évaluation réussie", conclut Michael.

De plus en plus à l’aise au fil des jours, Pierre va livrer l’audition la plus délicieuse du jour. Une reprise de "Écris l’histoire" en piano-voix sur laquelle son timbre éraillé fait une nouvelle fois des merveilles. Une touche de vulnérabilité supplémentaire comme il faut. "Il a un charme indéniable", reconnaît Armande. "Tu peux arrêter de draguer un peu !", la taquine Oscar.

"Ce que j’adore, c'est qu’il n’est pas dans la démonstration. Il est dans la simplicité et il fait un truc énorme", résume Pierre de Brauer. Seul Michael apporte un bémol en regrettant que le rockeur la joue facile en profitant de sa "grande voix prenne tout l’espace" sur les refrains et qu’il "se débarrasse un peu des couplets". Il faut bien chercher la petite bête !

Pierre a livré une reprise piano-voix de "Ecris l'histoire" de toute beauté - TF1

Sous le feu des critiques depuis sa performance douloureuse sur le prime vendredi dernier – et sa qualification pour la tournée – Candice a peut-être trouvé la chanson idéale pour se relancer avec "Sous la ceinture" d’Élodie Frégé. Malheur ! Dès les premiers couplets, elle oublie les paroles. Dommage, car son grain de voix est clairement fait pour ce type de ballade tout en douceur.

"Elle est super mignonne, hyper gracieuse, elle est sortie de la chanson, mais elle a un potentiel incroyable", estime Kamel Ouali. "Même quand elle oublie le texte, elle ne se laisse pas démonter", remarque Michael. "Il faut être exigeant", tempère Oscar Sisto, qui n’a pas digéré que la benjamine s’abrite derrière ses problèmes de santé durant son cours de théâtre. Si lui aussi lui trouve du potentiel, il estime qu’il serait temps de la secouer.

Candice a-t-elle trouvé la chanson pour se relancer ? - TF1

Dans le doute depuis plusieurs semaines, Axel arrive déterminé pour interpréter "Écris l’histoire" dans une version proche de l’originale. Sauf qu’au moment de monter vers les cimes, il quitte la piste et passe totalement à côté de la mélodie. Avant de retomber comme il peut sur ses pieds. De retour au Château, ses camarades l’accueillent comme s’il revenait d’un enterrement "Pourquoi, j’ai fait de la merde ?", demande-t-il, agacé

Les profs n’iront pas jusque-là. Mais eux aussi n’ont pas digéré l’accident vocal. "Les consonnes, ça peut péter la voix quand on les place mal", observe Armande Altaï. Oscar Sisto pointe le tic de la main d’Alex, insupportable à la longue. Mais il savoure "une voix qui sourit". Reste que pour Kamel Ouali, "son corps ne chantait pas cette chanson, comme si elle était dissociée". Bizarre, vous avez dit bizarre ?

Après ce looping vocal incontrôlé, la version de Julien est presque apaisante. À cran après son évaluation manquée la semaine dernière, le crooner de la saison a retrouvé le sourire. Et la maîtrise qu’il affichait à son arrivée au château. "Il est fluide, ça s’envole", confirme Armande Altaï. "C’est sa plus belle évaluation, il m’a embarqué", assure Cécile Chaduteau. "Il s’est recentré, il a sali sa voix comme je lui avais demandé, il chantait mieux que d’habitude", confirme Adeline Toniutti.

C’est un tout petit machin et tout à coup c’est une guerrière Armande Altaï à propos de Lénie

Last but not least, voici Lénie. Encore sur un petit nuage après avoir changé à l’Accor Arena avec Christophe Maé, la Sudiste habite Cassé avec son timbre gorgé de feeling. "Il y a plein de trucs qui n’allaient pas, mais je m’en fous", balance-t-elle à ses camarades en revenant au château. Durant cette sublime évaluation, elle l’avoue : "J’ai repensé à mon ex comme une tarée". Qu’il soit remercié.

Derrière la table, les profs sont sous le charme. "Elle magnifie cette chanson", commence Kamel. "Il y a plein d’erreur, mais ça marche", précise Michael. "Sauf qu’elle fait Cassé et c’est sa version." Pour Armande, "sans avoir la voix, elle fait penser à Piaf. C’est un tout petit machin et tout à coup, c'est une guerrière". Oscar, plus surprenant : "C’est la première fois que je vois une fille aussi jolie qui ne minaude pas. C’était Callas dans Médée." Regardez son évaluation ici !

Après le chant, place à la danse. Lénie, Julien et Pierre dans un groupe. Héléna, Axel, Djebril et Candice dans l'autre. Après ces évaluations périlleuses, les élèves s’offrent un répit en allant applaudir M. Pokora à l’Accor Arena à Bercy en compagnie de Malik Benjelloun. Le lendemain, Michael vient leur annoncer les noms des trois nominés : Djebril, Candice et Axel.

Sous le choc, ce dernier ne regarde pas ses camarades déballer le cadeau que leur a apporté le directeur. Une "carte de vœux" sur laquelle ils apprennent qu’en réalité personne ne sera soumis au vote du public samedi soir ! Et qu’ils passeront donc les fêtes de Noël tous ensemble. Classe.