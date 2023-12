VIDÉO – "Star Academy" : nommée pour la cinquième fois, Candice n'a pas le moral

L'académicienne âgée de 20 ans est nommée ce samedi face à Djebril. La jeune femme a le moral à zéro, comme elle l'a confié à Michael Goldman. Retrouvez cette séquence et des vidéos exclusives de la "Star Academy" sur MYTF1.

L'annonce de sa nomination a été un coup de massue. Après un prime en demi-teinte et des évaluations loupées, Candice se retrouve une fois de plus sur le banc des nommés ce samedi. En petite forme, l'académicienne victime d'une double otite se retrouve en danger pour la cinquième fois de son aventure. Elle sera face Djebril, qui a également le moral dans les chaussettes.

"J'ai l'impression de me battre dans le vide, parce que ça ne marche pas", a déploré Candice dans le bureau de Michael Goldman, le directeur. "En plus, j'étais pressentie sur des chansons que je voulais faire, et ça me saoule aussi de passer à côté de plein de choses. Je m'épuise parce qu'à chaque fois, j'y crois", a-t-elle avoué, en larmes.

"Je m'épuise parce qu'à chaque fois j'y crois et à la fin, c'est comme si on me ramenait à la réalité", a poursuivi la jeune chanteuse. "Il y a aussi un scénario aussi où tu restes, où vous ne serez plus beaucoup. Donc tu en auras des prestations", a tenté de la rassurer Michael Goldman.

"Je comprends que c'est épuisant, mais en te battant et en donnant le meilleur à chaque fois, tu ne fais que gagner des points pour toi et dans ton parcours personnel", a analysé le directeur de la "Star Ac" qui lui a annoncé la chanson qu'elle interprètera lors du prime. Il s'agit de "Divine Idylle" de Vanessa Paradis. De quoi remettre du baume au cœur de Candice, fan de la chanteuse.