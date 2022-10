Star Academy : 20 ans après la première saison, retour au château !

Un retour et des flash-back. La Star Academy, ses coulisses, sa vie de château et ses graines de star. Chaque samedi, l'émission était suivie par plus de dix millions de téléspectateurs. Karima Charni était candidate de la saison quatre au côté de Grégory Lemarchal, il y a déjà 18 ans. Elle est actuellement journaliste, et c’est elle qui présentera la deuxième partie de soirée. Karima retourne au château pour la première fois, avec une équipe de TF1, dans le reportage en tête d'article.