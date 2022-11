VIDÉO - "Star Academy" : Louis fait le show en talons hauts sur "Born this Way" de Lady Gaga

Costume rouge, ceinture noire et talons hauts… Sur le plateau de la demi-finale, le jeune chanteur de 20 ans a fait le show en mode voguing sur "Born this way" de Lady Gaga. Une performance de haut vol qui a impressionné tout le monde, à commencer par sa grande copine Enola. Et que nous vous proposons de revoir dans la vidéo ci-dessus.