Starmania : le retour événement

La version 2022, avec ses 500 lumières, sa centaine de costumes et sa trentaine de chanteurs et danseurs, continue de surprendre. “C’est absolument magique, le jeu de lumière, les écrans, c’est vraiment très très beau”, se confie une spectatrice. Le projet de cette réédition a été lancé il y a trois ans. Aujourd’hui, le spectacle dure près de trois heures. Il a nécessité des mois de préparation. "Ça fait six mois que, tous les jours, on peaufine des détails et des détails. C’est titanesque”, explique Victor le Masne, directeur musical du Starmania 2022.