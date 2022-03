Netflix en a assez que vous partagiez votre mot de passe avec vos proches et veut y remédier

Netflix durcit le ton. Le géant américain du streaming a annoncé mercredi qu'il allait mener des tests au Chili, au Costa Rica et au Pérou pour faire payer à ses clients le partage de leurs mots de passe en dehors de leurs foyers. Alors que sa croissance s’essouffle et qu’elle est de plus en plus concurrencée par Disney+, la plateforme en a assez que ses abonnés partagent leur compte avec leurs proches qui ne vivent pas sous le même toit.

Comme le rapporte l'AFP, les abonnés des trois pays en question devront s'acquitter d'une somme en plus de leur abonnement mensuel (environ 3 dollars au Chili, 2,99 dollars au Costa Rica et environ 2,12 dollars au Pérou) pour pouvoir ajouter jusqu'à deux comptes supplémentaires à leur profil.