VIDÉO - Scènes suspendues et grossesse surprise : le retour fou de Rihanna au Super Bowl

De "Bitch Better Have My Money" à "We Found Love", en passant par "Work" et "Umbrella", Rihanna n’a eu besoin de l’aide de personne pour marquer de son empreinte l’évènement. Époustouflante, sa scénographie l’a vue faire la grande partie de son show sur une plateforme suspendue dans les airs, entourée de danseurs, eux aussi, en lévitation. Une prestation d’autant plus bluffante que la jeune femme de bientôt 35 ans n’était pas vraiment toute seule. En interview, elle avait parlé d’un "invité". Tout le monde attendait un artiste, comme c’est le cas régulièrement. Mais elle faisait sans aucun doute référence à l’enfant qu’elle porte.