"Super-héros malgré lui", le retour de la bande à Fifi

Si Philippe Lacheau réalise cette nouvelle histoire, il n'y a pas de hiérarchie dans le groupe, chacun apporte sa touche personnelle. "C'est très important pour nous que ça reste des relations saines, sincères pour qu'on s'amuse pour de vrai. Et plus on s'amuse pour de vrai dans nos films, plus ça se ressent à l'images", explique le réalisateur.