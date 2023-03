VIDÉO - Sur les traces du "vrai" Tintin en Belgique

Nous sommes en 1961, Jean-Pierre a 17 ans, il est choisi pour incarner au cinéma le célèbre reporter "Tintin et le Secret de la Toison d'or". Il devient alors une vedette et l'ami d'Hergé. L'acteur se souvient de leur première rencontre : "Il incline la tête, il pose sa main sur mon épaule et a dit 'c'est bien lui'." À l'époque, il faut dire que la ressemblance étant frappante.