VIDÉO - Sur TF1, Gims assume à nouveau de chanter pour le Mondial et réorchestre le générique du 20H

Alors que plusieurs artistes de renom ont refusé l'invitation du Qatar, Gims a à nouveau assumé son choix de chanter pour le Mondial malgré les nombreuses polémiques qui entourent la compétition. "On était sur place avec les équipes. C'est incroyable, on a rencontré des Français, énormément de gens", a-t-il voulu rassurer, dans la vidéo à retrouver en tête d'article. Une "ambiance de dingue", a insisté le chanteur, disant avoir rencontré les joueurs français, et citant également "l'engouement derrière le Maroc", qui vient de décrocher son ticket pour la demi-finale face aux Bleus : "On réalise que c'est toute l'Afrique qui est derrière cette nation, le Qatar a permis cela", a-t-il défendu.

"Un événement aussi gros pour un si petit pays, je suis bluffé", a poursuivi le rappeur, se disant "fier de participer", et avant de "remercier" le pays hôte pour cela. "On a besoin d'un peu de légèreté, on a traversé des moments difficiles. On a besoin de rêver, kiffer comme diraient les jeunes, et de décompresser un petit peu, donc j'espère vraiment que c'est ce qui va rester de ce Mondial", a ajouté Gims. Et d'envoyer ensuite tous ses encouragements à l'équipe de France pour la dernière ligne droite de la compétition : "Allez les Bleus, à fond".