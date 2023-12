VIDÉO - "Elle ne m'a jamais fait sentir que mes rêves étaient trop grands" : l'hommage de Mika à sa mère dans "Sept à Huit"

Début décembre, le chanteur Mika sortait son sixième album, joliment intitulé : "Que ta tête fleurisse toujours". Un hommage à sa mère qui lui avait lancé ce défi juste avant sa mort. L'occasion pour le chanteur pop de raconter ce dimanche dans Sept à Huit cette femme qui a tant compté dans sa vie.

Pull jaune poussin, sourire en bandoulière : à quarante ans, Mika en paraît à peine trente. Cette énergie contagieuse, le chanteur pop la puise dans les valeurs transmises par sa mère, libanaise, qui était le pilier de sa vie. Plus qu'une éducation, elle lui a surtout insufflé une "philosophie de la couleur". Jusqu'au bout. Ainsi, quelques jours avant sa mort, cette équipière exigeante lui a envoyé un dessin très symbolique pour son anniversaire. "Elle avait un cancer du cerveau. Je suis à distance, je suis en train de faire des concerts. Et donc elle me fait ce dessin sur un iPad et me l'envoie. C'est un portrait de moi, tout naïf, il y a des fleurs qui sortent de ma tête et à côté un message : 'Joyeux anniversaire. Je te souhaite que ta tête puisse fleurir toujours'", raconte-t-il à Audrey Crespo-Mara, dans la vidéo en tête de cet article.

C'était la première fois qu'elle me donnait des instructions pour après sa mort. Mika

"C'était la première fois qu'elle me donnait des instructions pour après sa mort. Concrètement, cela veut dire : 'si tu peux continuer à avoir des idées qui sortent de ta tête et en plus avoir ce privilège immense de pouvoir les transformer en réalité, ne gaspille pas un millimètre de cette chose jusqu'à la fin'", explique-t-il. Et Mika a bien appris la leçon, au point de faire de ce défi lancé par cette mère chérie, le titre de son sixième album. Sorti le 1ᵉʳ décembre, sa particularité est d'être entièrement chanté en français, une première pour l'artiste. Comme si cette langue natale, apprise au Liban, lui permettait de se livrer sans filtre, sur des sujets universels et personnels, entre la vieillesse, la mort et l’amour.

Mais cette originalité, cultivée par sa regrettée maman, est aussi à double tranchant lorsque, à l'école, Mika devient le souffre-douleur d’une institutrice sadique. "Le harcèlement commence quand j'ai huit ou neuf ans. Ce sont des petits commentaires devant tout le monde qui font rire toute la classe : que je suis bête, que je suis paresseux, que je suis habillé bizarrement. J'avais tellement honte que je me faisais pipi dessus", détaille-t-il. Seule façon d'y échapper, devenir invisible et mutique. Ce qui lui vaudra d'être renvoyé de l'école. Un mal pour un bien puisque pour sauver ce fils bien trop silencieux à son goût, sa mère lui fait prendre des cours de piano et de chant. "J'avais une prof de chant russe, une prof de piano écossaise et j'avais ma mère ! ", soupire-t-il.

"Beaucoup de pression, mais énormément de tolérance"

Malgré ce rythme militaire avec "quatre heures de répétition par jour", la musique va permettre à Mika de se projeter dans une réalité fantasmée et plus libre. "La musique me donne une manière de construire un autre monde. Tout ce qui était considéré un peu bizarre dans la vie de tous les jours devenait super dans la vie de la chanson", affirme-t-il. Et encore une fois, sur ce chemin fragile où tout est à construire, sa mère sera sa plus fidèle alliée. "Ma mère n'a pas reconnu ça comme si c'était juste un hobby ou un divertissement, elle a reconnu que c'est vraiment quelque chose qui pouvait devenir ma vie", souligne-t-il.

Tout naturellement, elle va même devenir son associée. "Elle était très dure avec moi. On avait vraiment deux relations : face aux autres gens, on travaillait ensemble. En privé, c'était ma mère", admet-il, tout en reconnaissant qu'il a eu "beaucoup de chance". "Elle ne m'a jamais fait sentir que mes rêves étaient trop grands ou que j'étais bizarre. Elle m'a mis beaucoup de pression, mais énormément de tolérance. Et j'espère vraiment que je pourrai faire ça pour quelqu'un d'autre", lâche-t-il, des larmes dans les yeux.

Rester créatif : ce mantra, Mika et ses frères et sœurs, l'ont appliqué jusqu'au bout avec leur mère. À tel point que le jour de sa mort, la meilleure façon de rendre hommage à "la patronne de ce clan" a été de repeindre entièrement son cercueil. "On a sorti les pinceaux, on a sorti les crayons et toute la nuit, on a peint. Et ce cercueil, qui était tout simple et tout neutre, était devenu une explosion de couleur. Ce symbole de la tristesse et de la fin était devenu magnifique", se souvient-il avec nostalgie. Finalement, ne serait-ce pas le plus bel hommage qu'ils pouvaient lui rendre ?