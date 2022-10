VIDÉO - Van Gogh aspergé de soupe par des militants : ces autres chefs-d'œuvre vandalisés

Parfois, c'est même l'artiste lui-même qui décide de détruire une de ses œuvres pour faire passer un message. L'acte le plus marquant de ces dernières années fut celui de l'artiste Banksy. En octobre 2018, alors que sa toile La Fille au ballon est en pleine vente aux enchères, elle s'auto-détruit sous les yeux ébahis des collectionneurs. Banksy revendique l'opération dans une vidéo afin de dénoncer la marchandisation de l'art.

La destruction n'ayant pas été complète, l'œuvre, désormais appelé Love is in the Bin (L'Amour est dans la Poubelle), a été revendue en octobre 2021. Estimé entre 4,6 et 7 millions d'euros avant d'être dégradée, le tableau s'est vendue à 19,5 millions d'euros.