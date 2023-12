Taylor Swift, Justine Triet, Charles III… Ces 23 célébrités qui ont marqué 2023

Ciné, musique, littérature ou gastronomie... C'est l'heure de faire le bilan de l'année au royaume des people. TF1info a sélectionné 23 célébrités qui se sont révélées incontournables et inspirantes dans leur domaine.

Au cours d'une année où l'actualité s'est révélée souvent morose, voire tragique, ils nous ont offert de la joie, de l'espoir, des moments de grâce et d'inspiration. La matière d'infinie discussions aussi. Certains étaient déjà célèbres, d'autres le sont devenus du jour au lendemain ou presque. TF1info a sélectionné 23 visages du showbiz qui ont marqué 2023 de leur empreinte. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1...

Charles III

AFP

Il a sans doute fantasmé ce moment toute sa vie. Le prince Charles avait 4 ans quand il a assisté au couronnement de sa mère Elizabeth II. Il en avait 74 quand il est officiellement devenu roi. Ce 6 mai 2023, le temps était aussi humide que le 2 juin 1953. Mais pas de quoi entamer la liesse populaire dans les rues de Londres, divisée entre admirateurs des Windsor et anti-monarchistes bien décidés à se faire entendre. Comme un symbole de l’année douce-amère du souverain britannique, qui a vu ses initiatives professionnelles entrer en collision avec une vie privée toujours plus conflictuelle. Le seul livre qu’il n’a pas lu cette année ? Le Suppléant, les mémoires croustillantes de son fils Harry.

Taylor Swift

SUZANNE CORDEIRO / AFP

2023 n’aura été pour elle qu’une succession de records. Première artiste à être désignée personnalité de l’année par le magazine Time, Taylor Swift a tout fait trembler. L’industrie du disque, celle du cinéma et littéralement la terre lors de l’étape à Seattle de sa très lucrative tournée "The Eras Tour". Milliardaire grâce à sa seule musique, la chanteuse américaine s’est muée en leader d’opinion dont l’influence sur la sphère économique n'a d’égale que celle qu’elle exerce sur la vie politique de son pays. Son soutien fait déjà tourner de l’œil les candidats à la présidentielle américaine en 2024. Ses fans français, eux, l’attendent de pied ferme à Paris et à Lyon au printemps 2024 pour ses premiers concerts publics dans l’Hexagone depuis 13 ans.

Matthew Perry

Matthew Perry à Los Angeles le 17 novembre 2022. - AFP

C’est le premier membre de la joyeuse bande de Friends qui nous quitte. Matthew Perry, inoubliable interprète de Chandler Bing, a été retrouvé mort dans le jacuzzi de sa villa sur les hauteurs de Los Angeles, le 28 octobre dernier. Il avait 54 ans. Un destin tragique pour cet acteur comique de talent qui a lutté toute sa vie contre l’alcoolisme, avant de succomber aux effets de la kétamine, un puissant analgésique utilisé dans le traitement de la dépression.

Justine Triet

AFP

Avec Anatomie d’une chute, cette ancienne élève des Beaux-Arts est devenue la troisième réalisatrice à remporter la Palme d’or. Une récompense d’abord éclipsée par la polémique née de son discours contre la réforme des retraites sur la Croisette. Avant que le public ne lui offre un triomphe avec plus de 1,3 million de spectateurs. Si le comité de sélection ne l’a pas retenu pour représenter la France à l’Oscar du meilleur film international, les récompenses pleuvent partout dans le monde pour ce thriller psychologique hors normes.

Madonna

Twitter / Madonna

À la voir parcourir la scène sans prendre le temps de souffler, difficile d’imaginer que Madonna ne pouvait pas respirer seule quatre mois plus tôt. La chanteuse américaine elle-même raconte avoir cru mourir. Hospitalisée en soins intensifs au cœur de l’été pour soigner une grave infection bactérienne, la plus iconique des icônes a été contrainte de reporter le début d’une tournée très attendue, célébrant ses 40 ans de carrière. Un show flamboyant que la septuagénaire – 65 ans depuis août – a donné avec passion lors de ses quatre passages parisiens en novembre. Plus combattive et apaisée que jamais.

Panayotis Pascot

L'auteur et humoriste de 25 ans, Panayotis Pascot, sur le tapis rouge de la soirée "Hommes de l'année" organisée par le magazine GQ, à Paris, le 30 novembre 2023. - ALAIN JOCARD / AFP

Le grand public a découvert l’humour corrosif de ce Stéphanois de naissance à la télévision, du "Grand Journal" à "Quotidien", puis au cinéma avant de lui faire un triomphe sur scène. À seulement 25 ans, ce touche-à-tout s’est raconté comme jamais dans La prochaine fois que tu mordras la poussière, un livre dans lequel il évoque sans tabou son homosexualité et ses épisodes dépressifs. Le public l’a encore suivi avec plus de 100.000 exemplaires vendus.

Ève Gilles, Miss France 2024

ARNAUD FINISTRE / AFP

Elle avait pour ambition de "casser les codes". En décrochant la couronne de Miss France 2024, Ève Gilles a d'abord cassé Internet de la pire des manières. Car rarement une reine de beauté fraîchement élue n’aura autant été la cible de critiques virulentes en ligne, pour la plupart attaquant sa fine silhouette et sa coupe garçonne. Même Emmanuel Macron a pris la défense de la Nordiste de 20 ans. Celle qui ne veut pas être connue comme "la Miss aux cheveux courts" risque surtout de faire parler pour sa franchise. L’étudiante en mathématiques promet déjà de "ne pas mâcher ses mots". Alors rendez-vous en fin d’année prochaine pour faire les comptes.

BigFlo et Oli

AFP

Les frangins toulousains sont partout. Alors que leur année 2023 s’est achevée en apothéose sur la scène de la Défense Arena à Paris, elle avait commencé sur un plateau télé dans leur double fauteuil rouge de "The Voice", où ils ont prodigué leurs conseils à la nouvelle génération. Plus mainstream que jamais, Florian et Olivio ont également glané deux trophées supplémentaires lors de la 25ᵉ cérémonie des NRJ Music Awards : meilleur duo/groupe francophone de l'année et clip francophone de l'année pour "Dernière".

Shakira

Shakira a fait sensation lors des MTV Video Music Awards en septembre 2023. - AFP

2023 restera l’année où Shakira a réglé ses comptes. Ceux avec son ex Gérard Piqué, d’abord, dans une chanson de rupture comme aucune autre. Enregistrée avec le DJ Bizarrap, "Bzrp Music Sessions, Vol. 53" a battu quatre records au Guinness et a offert à la quadra la deuxième place du classement Billboard aux États-Unis. "Les femmes ne pleurent plus, elles encaissent", martèle la chanteuse colombienne, multipliant les punchlines assassines à l’attention du footballeur. Face au fisc espagnol, c'est elle qui a sorti le carnet de chèques, versant 6,6 millions d’euros pour fraude. Elle a également négocié une amende de 7,3 millions d’euros dans une autre procédure pour s’éviter un procès. Après tout, ne dit-on pas que les bons comptes font les bons amis ?

Fran Drescher

Getty Images via AFP

Présidente du SAG-AFTRA, le puissant syndicat des acteurs à Hollywood, l’ex-vedette de la sitcom Une nounou d’enfer a mené un bras de fer historique avec les grands studios, n’hésitant pas à dénoncer publiquement le salaire du patron de Disney Bob Iger. Au terme d’une grève de 148 jours, elle a obtenu un accord permettant d’intéresser ses adhérents aux revenus des plateformes de streaming. Et des garanties sur l’utilisation de l’intelligence artificielle.

Jean-Baptiste Andrea

AFP

Le lauréat du Goncourt 2023 n’était pas un habitué du milieu littéraire. Après avoir travaillé pendant 20 ans dans le cinéma, il s’est lancé dans une seconde carrière d’écrivain la quarantaine passée. Veiller sur elle, son quatrième roman, traverse l’Italie du XXème siècle pour nous raconter l’histoire d’amour entre un génial sculpteur de petite taille et une jeune fille de bonne famille qui casse les codes. N’attendez pas l’adaptation pour être enchantés !

Nina Métayer

AFP

Boulangère de formation, cette pétillante trentenaire originaire de La Rochelle a pas mal bourlingué à travers le monde avant de convaincre des pointures comme Yannick Alléno, Amandine Chaignot et Jean-François Piège de lui ouvrir les portes de leurs cuisines. En 2023, Nina Métayer est devenue la première femme à être couronnée "meilleur pâtissier au monde". Une récompense aussi savoureuse que symbolique.

Raphaël Quenard

AFP

On avait déjà repéré ce Grenoblois à l’accent savoureux dans une poignée de seconds rôles prometteurs. En 2023, il est soudain devenu l’acteur le plus excitant du cinéma français grâce à ses rôles dans Chien de la casse, le premier film tendre et truculent de Jean-Baptiste Durand, puis dans Yannick, la comédie loufoque de son compère Quentin Dupieux, plébiscitée par plus de 445.000 spectateurs. En attendant les prochains César, l’avenir lui appartient.

Neige Sinno

AFP

Inconnue du grand public, cette enseignante et traductrice de 46 ans a été la grande révélation de la rentrée littéraire avec Triste Tigre. Le récit choc de l’inceste dont elle a été victime de la part de son beau-père, condamné à neuf ans de prison en 2000. Ce roman, dont le titre est inspiré d’un poème de William Blake, a trouvé un écho auprès d’un large public, avec plus de 50.000 exemplaires vendus. Et une pluie de récompenses dont le Femina et le Goncourt des lycéens.

Britney Spears

Jason Merritt / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Elle n’a peut-être jamais été aussi libre. Comme une concrétisation du hashtag #FreeBritney que ses fans ont hurlé pendant des mois. Britney Spears a couché sur le papier sa version d’une histoire qui lui a été confisquée. La sienne. Son autobiographie à la première personne, La femme en moi, s’apparente à la reconquête de celle qu’aurait pu, qu’elle aurait dû être. La princesse de la pop a survécu à tout. Aux hommes manipulateurs, à la misogynie, à un avortement secret, aux internements successifs, aux proches qui ont rongé sa fortune jusqu’à la moelle et à une vie sous cloche à laquelle elle a échappé après 13 ans d’une lutte personnelle dans l’intimité. La voici désormais classée parmi les meilleures ventes de livres de l’année, derrière le prince Harry.

Le prince Harry

ANGELA WEISS / AFP

Les têtes couronnées qui peuvent se vanter d’être des stars de l’édition sont rares. Sa mère Diana a indirectement fait frissonner Buckingham avec sa biographie écrite par Andrew Morton. Lui a carrément fait sauter le verrou d’un palais qui a préféré se murer dans le silence. Le prince Harry s’est livré sans filtre dans Le Suppléant, ses mémoires dans lesquelles il raconte enfin ce qui lui était jusque-là interdit. Des révélations qui ont rapporté gros. Phénomène en librairies et sur Amazon où il est l’auteur le plus vendu de l’année, le duc de Sussex est aussi entré au Guinness des records en vendant 1,4 million d’exemplaires en 24 heures. De quoi permettre de financer sa croisade judiciaire contre les tabloïds.

Miley Cyrus

AFP

Elle a écrit les paroles vénéneuses de "Flowers" sur les cendres encore fumantes de son couple hyper médiatique avec l'acteur australien Liam Hemsworth. Et elle aurait eu tort de s’en priver ! Publiée début janvier, cet hymne au bonheur en solo est devenu en l’espace d’un trimestre la chanson la plus "streamée" depuis le début du XXIème siècle. Et le plus grand succès de l’ex-enfant star de Disney Channel.

Pedro Pascal

AFP

Travailleur de l’ombre, ce comédien né au Chili a longtemps enchaîné les petits rôles à la télé avant de percer grâce à Game of Thrones puis Narcos. Masqué dans The Mandalorian, Pedro Pascal prête ses traits à Joel, le héros de l’adaptation du jeu vidéo The Last of Us considérée comme l’une des meilleures séries de l’année. En attendant les Golden Globes et les Emmy Awards, il tourne actuellement dans Gladiator 2 après une pige caliente dans Strange Way Of Life, le western de Pedro Almodovar.

Margot Robbie

Margot Robbie, une Barbie plus vraie que nature. - Warner Bros

Son été en plastique aura été fantastique. En donnant vie à Barbie au cinéma, Margot Robbie a contribué à mettre un sacré coup au plafond de verre qui gangrène Hollywood. Poupée triste en pleine crise existentielle à l’écran, elle est à la ville une productrice heureuse qui signe le plus gros succès de l’année en salles avec sa compagnie Lucky Chap Entertainment. Elle avait promis à la Warner et à Mattel de dépasser le milliard de dollars au box-office, le film de Greta Gerwig fera mieux avec un score final de 1,4 milliard. Ce projet, l’actrice australienne de 33 ans l’a porté pendant des années. Sans jamais s’imaginer dans le rôle-titre. Dire que 2024 lui apportera peut-être sa troisième nomination aux Oscars…

Victor Wembanyama

Victor Wembanyama, le 24 novembre 2023 sur le parquet des Golden State Warriors. - Getty Images via AFP

Le public l’appelle Wemby. Un mini surnom pour un maxi phénomène né dans les Yvelines en 2004. Prodige du basket tricolore, Victor Wembanyama donne des sueurs à la NBA depuis qu’il a intégré les Spurs de San Antonio au début de l’été. LeBron James dit de lui qu’il est un "alien", Tony Parker à qui il succède dans le club texan l’imagine déjà devenir "l’un des meilleurs joueurs de l’histoire". Premier Français à avoir été sélectionné en premier lors de la draft, le géant de 2,24 mètres affole autant les parquets que les réseaux sociaux où ses prestations cumulent plus d’un demi-milliard de vues. Même si son équipe finit 2023 dernière de la Conférence Ouest.

Mylène Farmer

Deux ans après son album "Désobéissance", Mylène Fermer signe son retour. - AFP

Ses retrouvailles avec le public ont été unanimement saluées. Plus d’un an et demi après la mise en vente des billets, Mylène Farmer a déployé ses ailes sur scène pour la huitième tournée de sa carrière baptisée "Nevermore". Un show spectaculaire pour ceux qui l’ont vu dans les plus grands stades de France, de Belgique et de Suisse. Les Parisiens, eux, devront patienter encore un peu. Reportés à la dernière minute en raison des violences urbaines après la mort de Nahel, ses deux concerts au Stade de France ont été fixés à octobre 2024. Une troisième date a même été ajoutée pour faire face à la demande. "Par respect" pour les spectateurs concernés par ce report, la chanteuse a également décalé la sortie au cinéma du film du concert au 7 novembre.

Super Mario

Mario et son frère Luigi font un carton au cinéma. - Nintendo and Universal Studios

Près de 40 ans après son apparition sur console de jeu, le petit plombier moustachu de Nintendo a enfin eu droit à une adaptation ciné de qualité. Réalisé par les magiciens des studios Illumination, Super Mario Bros, le film a réuni petits et grands dans un grand cocktail d’humour et de nostalgie. À l’arrivée, plus de 1,3 milliards de recettes au box-office dans le monde et le plus grand succès de l’année en France.