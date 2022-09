VIDÉO - Le moment plein de gravité où la BBC annonce la mort d'Elizabeth II

Lorsqu'il revient à l'écran, le présentateur apparaît les yeux baissés, les lèvres pincées, laissant échapper un soupir. "Il y a quelques instants, Buckingham Palace a annoncé le décès de sa Majesté la reine Elizabeth II", déclare-t-il d'un ton solennel. Et de lire le communiqué officiel qui vient tout juste d'être publié : "La Reine est morte paisiblement à Balmoral cet après-midi. Le Roi et la Reine consort vont demeurer à Balmoral ce soir et retourner à Londres demain". Des mots lentement répétés une seconde fois, hachurés de silences.