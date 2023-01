VIDÉO - Tempêtes en Californie : le quartier des stars (où habitent Harry et Meghan) sous les eaux

D'Ellen Degeneres à Jennifer Aniston jusqu'au prince Harry et Meghan Markle, la commune côtière d'environ 9000 habitants de Montecito héberge une quantité impressionnante de célébrités de Hollywood, lui donnant la réputation de "quartiers des stars" en Californie. Et ses habitants font face à des pluies torrentielles, qui défigurent le paysage. Mais à Montecito, "les gens touchés par les inondations ne sont pas seulement les riches et célèbres. C'est l'industrie des services, les travailleurs domestiques, l'hôtellerie, les premiers secours", comme le rappelle un internaute.

Ainsi, de nombreux riverains, qui ne vivent pas dans les hauteurs, ont été priés par les secours locaux de quitter les lieux. Cette zone fait partie des 17 régions de Californie où les autorités craignent que cette série d'averses, qui dure depuis la fin décembre, ne provoque des glissements de terrain, des coulées de boues et des inondations encore plus meurtrières.