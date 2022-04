"Tenor", un rappeur chante l'opéra

En 2016, il participe à The Voice. Les coachs sont tous sous le charme et il finira deuxième de la saison. Aujourd'hui, il prépare son premier album. Paroles, chants, musique, instruments, MB14 maîtrise tout et ose tous les styles. Sa vie se joue désormais entre deux familles. En concert, ou sur grand écran, le destin de MB14 se joue face au grand public.