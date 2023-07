VIDÉO - Spectacles de drones, lasers... Quand le 14-Juillet se fête sans feu d'artifice

Son entreprise a reçu deux fois plus de demandes que l'année dernière, ce qui s'explique par le risque d'incendies et les arrêtés contre la sécheresse, pris dans certains départements. Pour le maire de la commune, Xavier Coquibus, il a fallu "trouver une alternative, moins de feux d'artifice et une nouvelle technologie plus propre, moins dangereuse pour la population et pour l'environnement". Le prix est en revanche nettement plus élevé que celui d'un feu d'artifice : 17.000 euros au lieu de 7000.