VIDÉO "50' INSIDE" - Katie Holmes, ou la renaissance de l'ex-madame Tom Cruise

Leur mariage avait fait beaucoup de bruit. Leur séparation aussi. Alors que Tom Cruise cartonne à l'affiche de Top Gun : Maverick, "50' Inside" nous donne des nouvelles de Katie Holmes, ce samedi sur TF1. Très discrète depuis leur divorce en 2012, la comédienne de 43 ans fait un retour remarqué sur le devant de la scène.

En couple avec le musicien Bobby Wooten âgé de dix ans de moins qu’elle, Katie Holmes est apparue radieuse à l'avant-première de son premier film en tant que réalisatrice Alone Together (soit "Seuls ensemble" en français). Un titre qui pourrait presque être autobiographique, tant il fait écho à l'histoire d'amour ultra-médiatisée de Katie Holmes et de Tom Cruise. Désormais délivrée de ce mariage malheureux, Katie Holmes s’offre aujourd’hui un nouveau départ.