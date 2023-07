VIDÉO - Affaire Alain Delon : ce que dit Hiromi Rollin pour contre-attaquer

Visée par deux plaintes des enfants d'Alain Delon, notamment pour harcèlement moral, Hiromi Rollin s'est exprimée mercredi par la voix de son avocat, annonçant avoir déposé une plainte et contestant les faits dénoncés par la famille dans le huis clos de la propriété de l'acteur à Douchy-Montcorbon (Loiret).

Dans un document rédigé par son avocat et transmis à la justice, elle assure avoir été la compagne de l’acteur, et pas une "dame de compagnie", selon les termes des enfants Delon. "Cette présentation de leur relation est volontairement erronée par les enfants de Monsieur Delon (...) Elle était sa compagne depuis le début des années 2000", déclare son avocat, Me Yassine Bouzou.

Quelle était exactement la nature de leur relation ? Dans une interview télévisée diffusée il y a deux ans sur TV5 monde, Alain Delon évoquait justement leur liaison, parlant d'une "compagne japonaise" qui s'est occupé de lui et qui l'a soigné "pendant des mois". Elle avait depuis été aperçue à ses côtés lors des obsèques de Jean-Paul Belmondo en septembre 2021 et plus récemment, en mai, à l'avant-première d'un film de son fils Alain-Fabien. Sur la photo ci-dessous, le monstre sacré du cinéma et Hiromi Rollin semblent en effet très proches.