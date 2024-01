VIDÉO - Anouchka Delon sur les accusations de son frère Anthony : "Quand j'ai appris, j'ai eu envie de me tuer"

Anouchka Delon était l'invitée du 20H de TF1, ce dimanche 7 janvier. "Quand j'ai appris que cet article sortait dans 'Paris Match', j'étais au restaurant avec mon fils et mon mari. J'ai eu envie de me tuer", confie-t-elle. Depuis, elle a porté plainte à l'encontre de son frère Anthony, notamment pour diffamation.

Elle brise le silence et prononce des mots forts. Dimanche 7 janvier, Anouchka Delon était l'invitée du 20H de TF1. Une interview qui arrive quelques jours après la publication de déclarations chocs de la part de son propre frère, Anthony Delon. Ce dernier l'accuse d'avoir "manipulé" sa famille et d'avoir "caché" les résultats de plusieurs tests cognitifs réalisés par Alain Delon.

"Quand j'ai appris que cet article sortait dans Paris Match, [la veille de sa parution], j'étais au restaurant avec mon fils et mon mari. J'ai eu envie de me tuer. Je vous le dis. C'est quelque chose qui m'empêche de dormir depuis trois jours. Je refuse que l'on me salisse comme cela et que l'on me traite de manipulatrice, de menteuse ou de je ne sais quoi", raconte Anouchka Delon ce dimanche.

Elle confirme, dans le même temps, le dépôt d'une plainte à l'encontre d'Anthony pour "diffamation". "C'est une horreur de porter plainte contre son propre frère. C'est terrible. Je ne pensais jamais arriver à quelque chose comme ça dans ma vie", explique la fille d'Alain Delon. "Il m'oblige à le faire, je suis obligée pour moi et ma famille", juge-t-elle.

Jeudi, Me Christophe Ayela - avocat d'Anouchka et d'Alain Delon - a annoncé que l'acteur comptait déposer plainte contre son propre fils pour "diffamation", "dénonciation calomnieuse", "menaces" et "harcèlement". Ce dimanche, sur TF1, Anouchka se refuse à tout commentaire. "Ce que mon père fait, cela le regarde lui. Il voit cela avec ces avocats. Il a toujours décidé de ce qu'il faisait. Ce n'est pas aujourd'hui que cela va changer."