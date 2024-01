VIDÉO - Anthony Delon réplique après les plaintes de son père et de sa sœur Anouchka

La famille d'Alain Delon continue de se déchirer autour de l'état de santé de la star. Le fils de l'acteur, Anthony Delon, a de nouveau pris la parole ce vendredi.

Non, ce n'est "pas un problème d'héritage". Ce vendredi 5 janvier, Anthony Delon est revenu, sur CNews, sur la bataille judiciaire qui l’oppose à sa sœur Anouchka, à qui il reproche de ne pas l'avoir informé que leur père aurait échoué à "cinq tests cognitifs", entre 2019 et 2022, après son AVC.

"Je veux commencer par éteindre un incendie (...). Toutes ces histoires d’argent, d’héritage, toutes ces supputations, ça me rend malade. Je veux dire la vérité (...). Tout est réglé, il n'y a pas de problème d'argent", a assuré le fils de l'acteur, précisant que sa sœur Anouchka détient "50% de toute la fortune". "Mon frère et moi, on est ce qu'on appelle à la part de réserve, donc on a 25%", a-t-il ajouté.

En revanche, "mon frère et moi, nous voulons que la volonté de mon père soit respectée" en le laissant dans sa demeure de Douchy-Montcorbon (Loiret), a-t-il expliqué, accusant leur sœur de vouloir "ramener" la star en Suisse, où il réside administrativement et est citoyen depuis 1999. "L'angoisse" d'Anouchka, "c'est que mon père soit redéfini français, citoyen français", ce qui entraînerait "une énorme taxe" post-mortem, a-t-il fait valoir ce vendredi.

Anouchka a caché sciemment la détresse dont souffrait notre père Anthony Delon à Paris Match

Anthony Delon a mis le feu aux poudres dans une interview à Paris Match ce mercredi 3 janvier, accusant déjà sa sœur d'avoir masqué la vérité sur l'état de santé de son père. "Anouchka a caché sciemment la détresse dont souffrait notre père. En gardant le silence, elle l'a mis en danger", peut-on lire dans cet entretien. Des propos graves assortis d'un jugement sur le comportement de sa sœur. "Regardez, ma sœur n'est pas venue passer Noël avec nous. Pourtant, il y a de forts risques que ce soit son dernier".

Alain Delon, 88 ans, a été le premier à réagir par le biais de son avocat jeudi après-midi, celui-ci affirmant dans un communiqué entendre déposer plainte pour lui contre des propos qui viseraient à "lui nuire" ainsi qu'à sa fille Anouchka. Celle-ci a ensuite annoncé son intention de porter elle aussi plainte pour diffamation contre son frère. Anthony, lui, se défend en s'appuyant sur un communiqué du procureur de la République disant envisager une procédure de mise sous protection judiciaire d'Alain Delon.

Il considère ça lui-même comme une grande trahison Christophe Ayela, avocat d'Alain Delon

Contacté par TF1, l'avocat d'Alain et Anouchka Delon assure que son client est en pleine possession de ses moyens et a tout son discernement. "Il considère ça lui-même comme une grande trahison. Et surtout, il n'accepte pas qu'on tente de nuire et de faire mal à sa fille avec qui il a d'excellents rapports depuis des années. Ils sont très proches, ils s'entendent bien. Pour lui, c'est insupportable que qui que ce soit s'en prenne à sa fille", souligne Christophe Ayela dans le reportage de TF1 en tête de cet article.