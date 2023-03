VIDÉO - Architecture : le grand retour du style Art déco, un siècle après son apogée

Flambant neuf, le Grand Rex vient d'être entièrement restauré, tel qu'il était à sa création il y a 90 ans : en pur style art déco, peu de couleur, de l'or, et des lignes claires. Pour Grichka Martinetti, architecte et responsable de la restauration de cette grande salle parisienne, cela relevait d'une forme de défi, comme il l'explique dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Pour reproduire les détails de la façade, il a dû collecter des indices, des fragments de l'ancienne bâtisse. Il a surtout étudié plus de 1.000 clichés d'époque.