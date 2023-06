VIDÉO - Armada de Rouen : découvrez les plus beaux voiliers de l'édition 2023

Avec 50 mètres de haut et 90 mètres de long, la star de l'Armada 2023 est ce voilier mexicain que l'on peut découvrir dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Dès son arrivée, la foule se précipite pour admirer le Cuauhtémoc, et son équipage de cent cadets de la marine mexicaine. Amarrés aux quais de Rouen, quarante-cinq navires sont venus de plus de trente pays différents, de toutes les tailles et de toutes les époques. Quatorze bateaux-promenade et restaurants, ainsi que 5.000 marins venus du monde entier, complèteront cet évènement sans égal, attendu depuis 4 ans.