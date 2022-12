VIDÉO - "Avatar 2", le second opus tant attendu des fans, treize ans après le premier

Et pour cause, le réalisateur canadien, qui avait aussi signé l'iconique Titanic, aime relever les défis : le budget de ce deuxième film avoisine les 350 millions de dollars. Et le troisième opus est déjà tourné, tandis que les quatrième et cinquième seraient déjà écrits. James Cameron n’a donc pas d’autre choix que de renouveler l’exploit de son premier Avatar, plus gros succès cinématographique de tous les temps.