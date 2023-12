VIDÉO - Beyoncé, Jay-Z, Rihanna... Quand des stars américaines débarquent dans le Bordelais

Certains habitants de la région bordelaise ont encore des étoiles plein les yeux. Imaginez-vous : le week-end dernier, Beyoncé, Jay-Z, Rihanna et d'autres stars hollywoodiennes sont venus faire la fête dans un grand domaine viticole.

La commune de Martillac (Gironde) est encore toute émoustillée. Il faut dire que dans ce village de 3500 habitants, la nouvelle s'est vite répandue. Beyoncé, et son mari Jay-Z, un couple de stars amoureux de la France, ont choisi de fêter les 54 ans du rappeur en plein cœur des vignes bordelaises. Et même si personne ne les a vus, les conversations vont bon train. "Après le roi d'Angleterre, Beyoncé c'est pas mal. Martillac, c'est VIP !", lance ainsi une riveraine, pas peu fière, dans la vidéo du JT de 20H en tête de cet article.

On a pu leur servir quelques précieux nectars et des bons plats du Sud-Ouest. Alice Tourbier, propriétaire des Sources de Caudalie

Arrivée des États-Unis, la centaine d'invités a pu découvrir l'art de vivre à la française aux Sources de Caudalie, un établissement cinq étoiles, situé dans les vignobles du château Smith Haut Lafitte. Alice Tourbier, la propriétaire des lieux, raconte : "On a pu leur servir quelques précieux nectars et des bons plats du Sud-Ouest. On avait quand même élargi un peu la carte avec quelques burgers-frites, César salade et autres clubs sandwichs", dit-elle.

Le célébrissime couple a bien sûr occupé une suite. En temps normal, il faut compter 1000 euros la nuit, mais nous n'en saurons pas plus. L'endroit est en tout cas une destination idéale pour faire la tournée des grands châteaux. "Ils venaient pour, je crois, boire des grands vins et là, on est vraiment au cœur du vignoble. Toutes les chambres ont une vue sur les vignes et je pense que c'est ce qui leur a plu", précise Alice Tourbier. Au programme, une visite au château Petrus avec une bouteille de 1969 en cadeau, la date de naissance du rappeur.

La fête laisse malgré tout des regrets aux absents. "Je suis triste de savoir que je n'ai pas été invité", s'amuse la serveuse d'un restaurant. Et pour clôturer ce week-end d'anniversaire hors norme, les invités ont pu rentrer en empruntant l'Orient-Express, affrété spécialement pour l'occasion en gare de Bordeaux.