Camille Chamoux dans "Les Randonneuses" : "La série va faire du bien à toutes les femmes malades"

C'est une fiction qui fait du bien. TF1 donne le coup d'envoi ce lundi des Randonneuses, une fiction bouleversante sur le cancer créé par Fanny Riedberger (à qui l'on doit le formidable Lycée Toulouse Lautrec). L'histoire un peu folle de six femmes touchées par la maladie, qui décident de partir en randonnée à l’assaut du Dôme de la Lauze, un sommet de près de 4000 mètres. Accompagnées de Tom, leur guide qui ne connaît pas la véritable raison de leur ascension, et de Pablo, un autre guide flanqué de deux cousins citadins, elles se lancent dans une folle aventure avec leurs sacs de randonnées chargés de secrets.

Aux côtés de Clémentine Célarié, Alix Poisson, Claire Borotra, Joséphine de Meaux et Tiphaine Daviot, toutes plus remarquables les unes que les autres, on retrouve l'humoriste et comédienne Camille Chamoux, qui joue le rôle d'une soignante atteinte d'un cancer du sein. Toujours positive, son large sourire cache en réalité un drame personnel.

Comment avez-vous réagi à la lecture du scénario ?

J'ai trouvé la série extrêmement bien écrite, dans la veine de This is us ou Years and Years, avec un sens du mélo génial couplé à de l'humour. L'imbrication entre les histoires personnelles et l'histoire collective était aussi très réussie. Et puis je me suis dit que c'était dingue de voir des héroïnes en protocole de chimio, en prime time sur TF1. C'est la preuve que les choses bougent vraiment.

Malgré son sujet, Les Randonneuses est une série qui vraiment fait du bien…

Les héroïnes ont toutes un cancer, mais elles sont cool, drôles, séduisantes. On a toutes envie de les connaître. Il y a un processus d'identification extraordinaire et je trouve ça dément. Je me dis que cette série va faire du bien à toutes les femmes malades qui galèrent.