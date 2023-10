VIDÉO - "Cet humour, c'était presque un masque" : la voix française de Matthew Perry se souvient de l'interprète de Chandler

Depuis qu'il s'était vu prescrire des antidouleurs suite à un accident de jet-ski en 1997, Matthew Perry avait développé une addiction aux analgésiques, en plus de son alcoolisme. Derrière les frasques et les blagues à répétition qu'il proclamait dans Friends et dans sa vie privée, se cachait un profond mal-être. Xanax, cocaïne, méthadone et vodka figuraient dans la liste de ses substances les plus consommées.