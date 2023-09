VIDÉO - Cinéma : avec "DogMan", Luc Besson porte à l'écran son amour des chiens

"Les chiens ont quelque chose d'incroyable, c'est cet amour inconditionnel", s'enthousiasme Luc Besson, "vous disputez l'animal, puis vous revenez deux minutes après, il vous regarde et remue la queue. Il vous aime". Mais filmer une meute de chiens n'est pas de tout repos. Pour "DogMan", il a fallu 22 dresseurs, pour canaliser une soixantaine d'animaux. Les scènes les plus complexes et spectaculaires ont été mises au point par Sofiane Tarefet. Luc Besson signe avec DogMan son 19ᵉ long-métrage, et complète ainsi sa galerie de héros sombres et solitaires.