VIDÉO - Cinéma : "Bonnard, Pierre et Marthe", le biopic à deux têtes d'un peintre et de son modèle

Marthe, l'épouse du peintre Pierre Bonnard, a été sa muse et son modèle pendant plus d'un demi-siècle. L'histoire de ce couple est portée à l'écran avec Cécile de France et Vincent Macaigne. "Bonnard, Pierre et Marthe", réalisé par Martin Provost, sort en salles ce mercredi 10 janvier 2024.

Derrière chaque tableau, il y a une histoire. Les peintures de Pierre Bonnard sont habitées par une femme. Pierre rencontre Marthe en 1893. Elle devient son modèle, sa maîtresse, et sa femme. Cécile de France et Vincent Macaigne incarnent ce couple emblématique de la fin du XIXᵉ siècle. Un duo turbulent rassemblé dans le titre du film : "Bonnard, Pierre et Marthe".

Faux passé d'aristocrate

Pierre est infidèle, et Marthe est névrosée. Issue d'une famille paysanne, elle s'est inventée un passé d'aristocrate orpheline. "Ils se sont aimés 50 ans, et c'est seulement le jour de leur mariage, quand Marthe a eu 59 ans, qu'il a su que Marthe Deligny n'était pas son vrai nom", raconte Cécile de France dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "Donc, elle était enfermée dans ses mensonges, et cela a provoqué chez elle une psychose".

Avant le tournage, les acteurs se sont imprégnés des œuvres du peintre. Vincent Macaigne rapporte que Bonnard retouchait parfois ses œuvres jusque dans les musées, où elles étaient déjà exposées. Un pinceau habité par la passion : 140 tableaux et 700 dessins de Pierre représentent Marthe.